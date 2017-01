Clube quer conversa franca para emprestar dupla campeã brasileira

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com oito contratações praticamente definidas, o Corinthians agora divide o foco das chegadas com as saídas. Entre os jogadores mais cotados para uma transferência por empréstimo estão dois campeões brasileiros de 2015: o volante Cristian e o atacante Lucca, que provavelmente jogará na Ponte Preta. A direção do Corinthians planeja conversas com os dois jogadores ainda nesta semana. Há o cuidado para que eles compreendam a ideia de um empréstimo, mas as chegadas de vários novatos para as posições de Cristian e Lucca indicam a vontade de oferecer opções diferentes ao treinador Fábio Carille. Quem tem situação mais adiantada para sair é o atacante. Comprado em definitivo por R$ 5 milhões em abril do ano passado, ele perdeu bastante espaço com a ida de Tite à seleção brasileira, mas recebeu diversas consultas após o Campeonato Brasileiro. Vitória, Internacional, Botafogo e Ponte Preta mostraram interesse em contar com ele. É muito provável que Lucca, porém, acabe na Ponte. Enviar o atacante por empréstimo para Campinas é a ideia de seus representantes e do Corinthians, que mantém intensas tratativas por Willian Pottker. Até o início da próxima semana, a direção corintiana deve apresentar mais uma oferta de compra pelo centroavante. Ceder Lucca à Ponte é visto como uma forma de aumentar as chances por Pottker. Já no caso de Cristian, a situação é mais difícil, mas o Corinthians gostaria de emprestar o volante que ainda tem contrato até dezembro de 2017. Nas duas temporadas anteriores, ele não conseguiu sequência e também sofreu com problemas físicos. A posição é aquela que teve mais jogadores novos incorporados: além de Maycon, de volta da Ponte Preta, foram contratados Paulo Roberto, Fellipe Bastos e Gabriel Girotto -todos devem assinar contrato nesta semana. A direção corintiana trata a situação de Cristian com cuidado, principalmente por respeitar a história dele no clube. A maior dificuldade reside no salário do volante, hoje o mais alto de todo o elenco, aproximadamente de R$ 420 mil. No mercado, é difícil encontrar equipes dispostas a assumir essa quantia, então o Corinthians não descarta arcar com parte do valor para que ele defenda outra equipe. Na passagem de Fábio Carille como interino, Cristian fez críticas à falta de oportunidades recebidas sob o comando dele, agora efetivado. À reportagem, Carille disse respeitar o jogador. "Na ocasião (em que foi treinador), tive uma conversa com ele onde ele próprio se posicionou de forma positiva. Mesmo assim, depois ele se sentiu no direito de falar, teve as entrevistas, mas teve respeito. O jogador quer participar. O respeito com ele é o mesmo de todos". Já na quarta, após reapresentação, o treinador evitou comentar a situação do volante e disse que saídas seriam avaliadas a partir de novas incorporações.