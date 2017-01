(foto: Rede News 24 horas)

As chuvas fortes no Litoral do Paraná causaram a interdição total na PR-407 sentido Praia de Leste.

Com recorde de chuva, Paranaguá tem alagamentos e desabrigados

Para quem for seguir sentido Praia de Leste, a concessionária Ecovia, que administra o trecho, pede que os usuários usem a PR-508 (Alexandra-Matinhos), localizada no km 10 da BR-277.