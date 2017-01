Candidato a presidente da Câmara Federal faz reuniões em Curitiba

(foto: Agência Câmara)

O candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Jovair Arantes, do PTB de Goiás, está em Curitiba nesta quinta-feira (12). Ele vai reunir com o prefeito Rafael Greca, com o governador Beto Richa, além de deputados estaduais e federais do Paraná.

O objetivo dos encontros é apresentar Jovair Arantes oficialmente como candidato à presidência da Câmara, junto com a sua plataforma de campanha. Segundo o deputado, a visita a Curitiba também é uma forma de aproximar a Câmara dos municípios e estados.

Entre as propostas defendidas pelo parlamentar, está o resgate da força e do protagonismo da Câmara, com ênfase na independência do Poder Legislativo. Para tornar mais democráticas as relatorias de propostas em análise na Câmara, Jovair pretende abrir espaço a todos os deputados por meio de um rodízio.

Além disso, ele defende mudanças nos horários das votações no Plenário da Casa, para impedir que as sessões avancem pela madrugada. Porém, o mais importante, segundo Jovair Arantes, é resgatar a credibilidade da Câmara junto à população brasileira.

