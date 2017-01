Temperatura da água do mar no Paraná está 2 graus acima do normal

(foto: Divulgação)

A temperatura da água do mar no Litoral Paranaense está de dois a três graus acima do normal para essa época do ano. É o que mostra o Mapa de Monitoramento Global da Temperatura da Superfície do Mar, do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

No mapa, é possível visualizar a variação de temperatura em todo o litoral da região Sul e Sudeste do País, mas é no Paraná e em São Paulo que a água do mar está mais quente. A última medição feita pelos pesquisadores foi do período entre os dias 1° e sete de janeiro.

No Estado, a água do mar chega a atingir 28 graus. O monitoramento aponta ainda que o mar vai permanecer quente pelo menos até o mês de março.