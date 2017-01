Natalie Portman diz que recebeu três vezes menos que ator ao protagonizar filme em 2011

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Natalie Portman se tornou mais uma voz na busca por igualdade salarial entre homens e mulheres em Hollywood. Capa do mês de janeiro da versão britânica da revista "Marie Claire", a atriz afirmou que ganhou três vezes menos que Asthon Kutcher, quando eles contracenaram em "Sexo sem Compromisso", filme lançado em 2011. "Ashton Kutcher recebeu três vezes mais do que eu em 'Sexo sem Compromisso'. Eu sabia disso e aceitei, porque em Hollywood há 'cotas', e a dele é três vezes mais alta que a minha, então eles disseram que ele deveria ganhar três vezes mais", afirmou à publicação. "Eu não fiquei tão chateada quanto deveria. Quero dizer, nós ganhamos muito dinheiro, então é difícil reclamar disso, mas essa desigualdade é absurda", acrescentou. De acordo com a atriz, as "cotas" em Hollywood equivalem ao máximo que um ator já recebeu para fazer um filme. Assim, os ganhos são divididos mantendo essa proporção. Em 2011, quando "Sexo sem Compromisso" foi lançado, Portman estava em um dos momentos mais altos de sua carreira. Ela havia acabado de estrelar "Cisne Negro", longa pelo qual ganhou o Oscar de melhor atriz, e participado da segunda trilogia de "Star Wars". A entrevista serviu para que a atriz promovesse "Jackie" filme no qual interpreta Jacqueline Kennedy, ex-primeira dama dos EUA. No Brasil, o filme deve ser lançado dia 2 de fevereiro.