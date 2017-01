Sitcom de Larry David retorna com Ted Danson e Mary Steenburgen

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nona temporada da sitcom "Curb Your Enthusiasm", de Larry David (cocriador de "Seinfeld") ainda não tem uma data de estreia no canal HBO, mas o casal Ted Danson e Mary Steenburgen confirmou a participação no elenco central do próximo ano do programa, informou o site "Deadline". A dupla de atores, que é casada, irá interpretar a si mesmo na série. Um dos muitos antagonistas da trama, Danson apareceu em 13 dos 80 episódios de "Curb". Já Steenburgen atuou em cinco. No ar desde 2000, "Curb Your Enthusiasm" (algo como "amarre seu entusiasmo") traz David fazendo o papel dele mesmo: um comediante que mora em Hollywood, é casado, rico e famoso por conta do sitcom inspirado que escreveu a quatro mãos ("Seinfeld").