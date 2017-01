'La La Land' pode virar musical da Broadway

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sucesso de "La La Land: Cantando Estações" pode dar mais frutos. Depois de o filme vencer sete estatuetas no Globo de Ouro e liderar a lista do Bafta, com 11 indicações, os produtores do longa anunciaram que estudam transformar a trama em um musical da Broadway.

"Se quisermos fazer um espetáculo teatral, podemos fazer um espetáculo teatral. Ainda não atingimos toda a nossa capacidade de expansão", disse Erik Feig, copresidente dos estúdios Lionsgate, segundo a revista "Hollywood Reporter".

O longa de Damien Chazelle (de "Whiplash") acompanha o romance entre uma aspirante a atriz (Emma Stone) e um músico de jazz (Ryan Gosling) enquanto tentam a sorte em Hollywood. O filme está em pré-estreia nos cinemas -seu lançamento oficial acontece no dia 19 de janeiro.