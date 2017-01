Empresa desenvolvedora de softwares tem vagas no Paraná

A Alterdata, uma das maiores empresas brasileiras desenvolvedoras de software do país, começa o ano de 2017 com muitas oportunidades. Estão abertas 98 vagas em 29 cidades do país. Há oportunidades para os cargos de Assessor e Consultor Comercial (Pack e Shop), Operador de Telemarketing, Auxiliar Administrativo, Gerente de Filial, Programador (Front End e Delphi), Especialista em Usabilidade, Técnico de Suporte (Pack), Administrador de TI e vigia.

Os candidatos ao cargo de gerente devem ter experiência em gestão de pessoas e liderança, além de conhecimentos em vendas externas e técnicas de negociação. Para o cargo de técnico de suporte, o profissional deve possuir conhecimento avançado em informática, instalação e implantação de software, além de facilidade em transmitir conhecimento. Os programadores devem ter o curso superior completo ou cursando na área de Análise de Desenvolvimento ou correlatos, além de ser imprescindível o conhecimento em Java, SQL-ANSI e Orientação a Objetos.

Para os cargos de assessor e consultor comercial, é necessário que o candidato esteja cursando ou tenha nível superior completo nas áreas de Administração, Marketing, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Informática ou correlatos, além de experiência em vendas de softwares. Para os cargos de auxiliar administrativo é necessário segundo grau completo, ser autodidata, possuir conhecimento básico em informática, além de boa fluência verbal e escrita.

O cargo de especialista em usabilidade, oferecido em Teresópolis, possui os seguintes requisitos: noções de design, formação concluída ou em andamento em Ciências da Computação (preferencialmente), noções de arquitetura da informação e usabilidade, além de conhecimento dos elementos de interfaces desktop e web. Já o cargo de Administrador de TI, também oferecido em Teresópolis, o profissional precisará possuir conhecimento em Linux, linguagens de programação, amazon web services, docker, rancher, Windows server, entre outros.

O processo seletivo é composto por etapas de análise curricular, entrevista e testes e a contratação é imediata. O salário é compatível com o praticado no mercado, mais benefícios. A jornada de trabalho é de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h. Após a contratação, a empresa oferece treinamento através de sua universidade corporativa (UCA) e as chances de crescimento ocorrem por meio de processos seletivos internos. Para obter outras informações sobre as vagas, os candidatos devem acessar o site http://www.alterdata.com.br/Contatos/Vagas.aspx

Veja a seguir o quadro completo de vagas: