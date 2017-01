Possibilidade de paralisação no transporte ainda afeta onze linhas

Redação Bem Paraná com Bandnews Curitiba

A ameaça de paralisação no transporte coletivo de Curitiba ainda afeta 11 linhas. Os trabalhadores da Tamandaré Filial permanecem no aguardo pelo pagamento. Ontem (11), três das quatro empresas que estavam em atraso efetuaram o pagamento dos salários dos motoristas e cobradores.



O prazo máximo para pagamento das pendências, dado pelos profissionais, é hoje (12) até as 23h59. A Tamandaré Filial opera nas linhas Interbairros II, III e V, Boqueirão/Kraft, Circular Sul, Madrugueiro Boqueirão, Trabalhador e Uberaba.

As empresas afirmam que o contrato em vigência prevê uma estimativa de passageiros maior do que a que se concretiza. Dessa maneira, não consegue manter os pagamentos em dia.