Lucas é apresentado e justifica barriga saliente em foto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado como reforço do Fluminense nesta quinta-feira, o lateral Lucas ironizou a foto que circulou nas redes sociais em que ele aparece com uma barriguinha saliente ao lado de outros jogadores do clube. Segundo o jogador, o ângulo na qual foi tirada a foto acabou criando a ilusão de que ele estava acima do peso, o que não é verdade. "Eu estou bem, me pegou de surpresa. O ângulo não estava muito favorável. Meu peso está bom, Ficou uma situação desagradável, quem não me conhece poderia pensar que eu estaria acima do peso. Mas está tudo normal", disse. Desta forma, Lucas disse que não terá problema neste começo de pré-temporada do Fluminense e estará disponível para o técnico Abel Braga. Depois de um ano irregular no Cruzeiro, ele espera retomar o bom futebol dos tempos de Botafogo e Palmeiras. "Eu tive bons momentos tanto no Figueirense como no Botafogo. No Botafog foi onde eu tive a oportunidade de vestir a camisa da seleção. Ali foi um momento muito bom na minha vida. Depois teve o Palmeiras também, que fui bem", disse. Lucas chega ao Fluminense por empréstimo de um ano. O jogador continua com contrato com o Palmeiras, que na última temporada já havia cedido o lateral para o Cruzeiro.