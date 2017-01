Nude de Léo Stronda vaza e causa furor

(foto: Reprodução)

Léo Stronda, da dupla de hip hop Bonde da Stronda, figurou entre os nomes mais comentados no Twitter na manhã desta quinta-feira, 12. Tudo isso depois que uma foto íntima do cantor, completamente nu, foi vazada.



Além de cantor, Léo é youtuber e comanda o canal Fábrica de Monstros, que conta com mais de 2 milhões de inscritos. Ao comentar o vazamento, ele ironizou a situação em uma publicação no Instagram. ''Internet é foda! Fazer o quê?'', escreveu na legenda.



Os internautas, no entanto, não perdoaram, e fizeram piada com a situação. ''Chamam o Léo Stronda de monstro, agora eu entendi a referência'', escreveu um internauta. ''Léo Stronda aniquilando a minha auto estima logo cedo'', afirmou outro.