Trauco destaca entrosamento com Guerrero e diz que escolheu clube por vitrine

VINICIUS CASTRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral esquerdo Miguel Trauco foi apresentado na manhã desta quinta-feira (12) pelo Flamengo. Ele chega ao clube para a reserva de Jorge e esbanja otimismo nos primeiros momentos no clube. Jogador da seleção peruana, Trauco destacou o entrosamento com Paolo Guerrero e fez questão de elogiar o clube carioca. "O entrosamento com o Guerrero será importante. Nos conhecemos bem, conheço os movimentos do Paolo, tudo o que ele pode fazer. A torcida deve esperar muito sacrifício e trabalho. Sou um jogador que gosta de servir os companheiros e participar das jogadas de gols", afirmou. Trauco encerrou o contrato com o Universitario-PER e tinha propostas de outros clubes da América do Sul. Porém, escolheu o Flamengo e explicou os motivos. "É uma honra jogar no Flamengo, um time gigante. Tive outras propostas, mas escolhi vir para cá pela importância do clube e por ser uma enorme vitrine", completou. O peruano não teve contato com o titular Jorge, mas deixou claro que acompanhou as últimas atuações do agora companheiro de clube. "Ainda não conversei com Jorge, mas vi os vídeos por ser da minha posição. Tenho a ideia de como joga. Certamente vamos nos falar bastante. É um grande desafio para a minha carreira jogar fora do meu país", encerrou. O Flamengo segue a pré-temporada no CT Ninho do Urubu. Na próxima sexta-feira (13), será a vez da apresentação do meia Conca, que se recupera de cirurgia no joelho e deve voltar aos gramados em abril.