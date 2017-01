Frio intenso ameaça refugiados na Europa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A onda de frio que atinge a Europa ameaça a vida refugiados abrigados em campos com pouca infraestrutura, alertam agências humanitárias. Temperaturas baixas e tempestades de neve foram registradas na última semana em países como Grécia, Macedônia e Bulgária. Em algumas localidades, o frio chegou a 20º C negativos durante a noite.

Segundo a OIM (Organização Internacional para a Migração), foram registradas as mortes de ao menos quatro migrantes por hiportermia próximo à fronteira com a Turquia desde o início do ano. "O fracasso da União Europeia em responder esta deixando milhares de refugiados e crianças, incluindo crianças desacompanhadas, literalmente abandonados no frio", disse um comunicado da ONG Save the Children.