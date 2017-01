Guarda Municipal prende assaltante na Praça Zacarias

(foto: Divulgação/SMCS)

Uma equipe da Guarda Municipal prendeu um homem de 19 anos nesta quinta-feira (12), na Praça Zacarias, no Centro. Com uma faca, o jovem ameaçou um auxiliar de churrascaria que passava pela Rua XV de Novembro rumo ao trabalho.

O assaltante queria levar os pertences do trabalhador, que se negou a entregá-los, tentou fugir e chegou a ser levemente ferido pelo agressor.

O auxiliar de churrascaria conseguiu correr até a Praça Zacarias. Ao perceber a movimentação, os pedestres que passavam pelo local se aproximaram e, revoltados, imobilizaram o agressor. Ele teve alguns ferimentos e foi levado ao Hospital Cajuru.

No momento da prisão um rapaz, ainda não identificado, desacatou os guardas. Ele também foi detido e encaminhado ao 1º. Distrito da Polícia Civil.

Reestruturação

A Guarda Municipal passou por uma reestruturação emergencial neste início do ano. A nova diretoria nomeada pelo prefeito Rafael Greca fez um replanejamento e o resultado já pode ser notado nas ruas: mais guardas voltaram aos locais com grande movimentação de pessoas, como as ruas da região central, bairros, parques e praças.

“Nossa presença será mais constante na cidade. Agora, neste início de gestão, vamos sacrificar um pouco a parte administrativa, fazer mais com menos, para ter efetivo maior de guardas nas ruas”, explicou o secretário de Defesa Social e Trânsito, Algacir Mikalovski.

Como resultado, 42 guardas municipais que estavam em desvio da atividade - fazendo trabalhos administrativos - retornaram às ruas. Nos próximos 60 dias, 100 guardas municipais deverão ter retornado aos trabalhos nas ruas.

“A população vai voltar a ver os guardas municipais nas ruas. Serão feitas rondas ostensivas da Guarda Municipal. Nossa atuação será integrada com as demais forças de segurança, como a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal”, explicou Mikalovski.

Ação imediata

Um dos locais que já conta com reforço do trabalho da Guarda Municipal é o Parque Náutico, no Boqueirão. “Temos também uma viatura para fazer rondas pelo parque, das 13h à 1h da madrugada, todos os dias”, explicou o inspetor Odgar Nunes Cardoso, diretor da Guarda Municipal.

Ruas do Centro, da Praça Tiradentes e do Setor Histórico também já receberam reforço do patrulhamento da Guarda Municipal.

Efetivo

Atualmente a Guarda Municipal conta com 1.356 guardas no efetivo. A meta da secretaria é convocar, até o fim do ano, mais 600 guardas aprovados no último concurso feito pela Prefeitura.