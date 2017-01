Corinthians se vê muito perto de Jadson e desiste de troca por Anderson

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A desistência do Corinthians por Wagner tem relação direta com a situação de Jadson. A direção do clube negocia com o meia campeão brasileiro em 2015 e acredita que ele deverá assinar rescisão de contrato com o Tianjin Quanjian-CHN nas próximas horas. O diretor de futebol Flávio Adauto falou rapidamente sobre o tema. Em contato com a reportagem, o empresário Marcelo Robalinho, que está com Jadson na pré-temporada da equipe chinesa, negou que a rescisão de contrato do meia tenha sido assinada. Mas, conforme apurou a reportagem, ele deverá se desligar da China em breve. O Corinthians quer Jadson de volta, mas apresentou uma oferta no mesmo patamar salarial que ele recebia em 2015. Até para poder voltar ao Parque São Jorge, ele não abre mão de que o Tianjin Quanjian pague todo o contrato que tem assinado até dezembro deste ano. A desistência relacionada a Wagner, porém, não tem a ver com a situação do meia Anderson, do Internacional. O Corinthians recebeu uma proposta de troca por Guilherme, mas ouviu do atacante que ele não gostaria de deixar o Parque São Jorge. A própria reputação do jogador com a comissão técnica e direção são elevadas. A possibilidade de ficar com Guilherme e contratar Anderson foi descartada pelos salários considerados altos de ambos os atletas, ainda que o treinador Fábio Carille tenha gostado da chance de ter o jogador colorado.