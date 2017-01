Aylon cria polêmica ao dizer que gramado do Beira-Rio é 'de série B'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Aylon chamou atenção durante a apresentação dos jogadores do Internacional na última quarta (11). Tudo por conta de uma frase em uma caminhada dos atletas pelo estádio Beira-Rio. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os atletas do Internacional andando pelo gramado. De repente, Aylon comenta: "gramado de série B". Os companheiros de clube continuam andando e Aylon repete. "Gramado de série B". Logo depois que o vídeo foi divulgado, um torcedor do Internacional criticou a postura do atacante. "@aylontavella perdeu a chance de ficar quieto, Inter te paga p jogar, se precisar jogar na terra, tu tem que jogar, se queimou bonito! [sic]", disse o torcedor. Aylon responde, explicando-se: "falei que era assim na série B, já passei por isso, sei como é, vamos ter que passar por cima". O torcedor, então, parece entender e se conformar com a explicação. "@aylontavella ah, pode crer, interpretei mal então! Boa sorte guri", finaliza o torcedor. Confira a relação do Inter para 2017: Goleiros: Daniel, Danilo Fernandes, Jacsson, Keiller, Marcelo Lomba Laterais: Artur, Ceará e Iago Zagueiros: Eduardo, Ernando, Léo Ortiz, Paulão Volantes: Anselmo, Charles, Eduardo Henrique, Fabinho, Fernando Bob, Rodrigo Dourado Meias: Andrigo, D’Alessandro, Gustavo Ferrareis, Seijas, Valdívia Atacantes: Ariel, Aylon, Brenner, Diego, Eduardo Sasha (lesionado), Nico López, Roberson