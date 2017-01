Começa a venda de ingressos para Elton John e James Taylor

(foto: Reprodução)

Uma noite que vai permanecer para sempre na memória dos fãs. Sir Elton John e James Taylor finalmente voltam ao Brasil para quatro apresentações históricas. Com realização da TIME FOR FUN e apresentação daELO, a estreia da turnê será em Curitiba, no dia 31 de março, no maior palco da América Latina, a Pedreira Paulo Leminski (R:João Gava,970). Após, segue para o Rio de Janeiro (Praça da Apoteose, 01 de abril), Porto Alegre (Anfiteatro Beira-Rio, 06 de abril) e São Paulo (Allianz Parque, 06 de abril). Heineken é a cerveja oficial dos shows no Brasil. i. Nesta sexta, dia 13 de janeiro, inicia a venda para o público em geral”.

Os valores dos ingressos variam de R$190,00 (meia-entrada) a R$780,00 (inteira), de acordo com o setor.PISTA - R$190,00 (meia-entrada) e R$380,00 (inteira) / PISTA PREMIUM - R$340,00 (meia-entrada) eR$680,00 (inteira) / CAMAROTE - R$390,00 (meia-entrada) e R$780,00 (inteira). A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. A venda tem início a partir da 0h01 desta sexta, dia 13 de janeiro, pela internet (http://www.ticketsforfun.com.br/), e 11h na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência) - FNAC Curitiba (R: Professor Viriato Parigot de Souza, 600, de segunda a sábado: das 11h às 20h. Domingo e feriado: das 14h às 18h), através do www.ticketsforfun.com.br e nos pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv.



Elton John – O multifacetado artista volta ao Brasil para um show aclamado por críticos e público, repleto de seus melhores hits, além da voz, simpatia e presença de palco de um dos melhores artistas de todos os tempos. Essa turnê leva o nome do seu mais recente álbum – Wonderful Crazy Night, seu 32º álbum, que já foi avaliado pela Rolling Stone como um dos melhores de sua carreira. Essa nova apresentação conta não somente com algumas músicas do novo álbum, como também com os maiores hits de mais de 50 anos de carreira.

Elton John é, sem dúvidas, um ícone da música e da história da música. Ele começou sua carreira em 1969 e desde então já fez mais de 4 mil shows em mais de 80 países. Elton é um dos artistas solo que mais vendeu na história, com 38 discos de ouro e 31 discos platina ou multiplatinados, além de ter entrado no Top 40 da Billboard 58 vezes nos Estados Unidos, e vender mais de 250 milhões de músicas no mundo todo. Ele é o autor por trás de sucessos grandiosos, como Candle in the Wind (1997) – o single mais popular de todos os tempos, Your Song, Don’t Let The Sun Go Down On Me, Rocketman e muitas outras músicas.

Além de tudo isso, Elton John levou o Grammy em cinco oportunidades, recebeu o prêmio Grammy Legend, um Tony, um Oscar e seu nome integra o Hall da Fama do Rock and Roll desde 1994.

Para mais informações sobre o show e a turnê, acesse eltonjohn.com

James Taylor – Sendo um artista que constantemente está gravando e em turnê, James Taylor marcou as pessoas com sua belíssima voz barítono e uma maneira distinta de tocar sua guitarra por mais de 40 anos, ao mesmo tempo em que teve uma profunda influência em diversos jovens músicos.

Durante todo o curso de sua carreira como artista e compositor, Taylor vendeu mais de 100 milhões de álbuns, recebendo os prêmios de discos de ouro, platina e multiplatinado, indo desde Sweet Baby James de 1970, atéOctober Road de 2012. Em 2015, Taylor lançou seu primeiro álbum de estúdio em 13 anos, o Before This World, que acabou conquistando a primeira posição das paradas da Billboard pela primeira vez em sua carreira, além de ser nominado ao Grammy pela categoria de Melhor Álbum Pop. Tendo vencido o Grammy diversas vezes, foi ainda incluído no Hall da Fama do Rock and Roll, além do importantíssimo Hall da Fama de Compositores. Taylor foi premiado pelo governo francês com a Ordem das Artes e das Letras e recebeu a honraria da Medalha Nacional das Artes, do Presidente Barack Obama, com uma cerimônia na Casa Branca. Em novembro de 2015, Taylor recebeu a honraria mais elevada dos EUA, a Medalha Presidencial da Liberdade e, em 2016, ganhou o Prêmio Kennedy. Todas essas honrarias são entregues anualmente aos indivíduos que enriqueceram a cultura americana com realizações distintas na área das artes performáticas.

Para mais informações sobre o show e a turnê, acesse jamestaylor.com.

SERVIÇO:

ELTON JOHN E JAMES TAYLOR

QUANDO: 31 de março de 2017 (Sexta-feira)

LOCAL: Pedreira Paulo Leminski - R. João Gava, 970 – Abranches - Curitiba - PR

HORÁRIOS: James Taylor: 20h / Elton John:22h10

CAPACIDADE: 25.000 pessoas

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: De 06 a 13 anos: Permitida a entrada acompanhados por responsável legal. A partir de 14 anos: Permitida a entrada desacompanhados.

INGRESSOS: variam de R$190,00 (meia-entrada) a R$780,00 (inteira), de acordo com o setor.

PISTA - R$190,00 (meia-entrada) e R$380,00 (inteira);

PISTA PREMIUM - R$340,00 (meia-entrada) e R$680,00 (inteira);

CAMAROTE - R$390,00 (meia-entrada) e R$780,00 (inteira).

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Obrigatória apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet ou telefone).

FORMA DE PAGAMENTO: A compra poderá ser parcelada em até 5X para clientes cartão ELO durante o período da Pré-Venda exclusiva. Após o período de pré-venda, os clientes cartão ELO poderão parcelar a compra do ingresso em até 3X. Na venda geral, os ingressos poderão ser parcelados em até 2x (demais bandeiras de cartão de crédito).

Internet: Cartões de crédito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard.

Bilheteria e Pontos de Venda: Dinheiro; Cartões de Credito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard; Cartões de Débito Visa Electron, MasterCard débito, Elo Débito e Hipercard; Vale Cultura

PONTOS DE VENDA:

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

FNAC Curitiba - Rua Professor Viriato Parigot de Souza, 600 - Barigui

De segunda a sábado: das 11h às 20h.

Domingo e feriado: das 14h às 18h.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket - taxas de conveniência e de entrega.