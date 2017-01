Sem Ricardo Oliveira e com 5 reforços, Santos faz 1º treino com bola no ano

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A comissão técnica do Santos não perde tempo. Na manhã desta quinta-feira (12), o elenco santista já realizou o primeiro treino com bola no campo do CT Rei Pelé. O trabalho priorizou a parte física, mas os jogadores treinaram em campo reduzido e divididos em times de sete atletas. A ausência ficou por conta do atacante Ricardo Oliveira, que se recupera de caxumba. O centroavante ainda deve ficar uma semana ausente das atividades, mas o técnico Dorival Júnior acredita que utilizará o jogador na estreia do Campeonato Paulista. "Por volta de uma semana (Ricardo Oliveira). Vamos observar depois. Ricardo surpreende a todos, vinha trabalhando anteriormente ao problema. Acredito que ele esteja na abertura do Campeonato Paulista", afirmou Dorival Júnior. Em contrapartida, os cinco reforços contratados para esta temporada os atacantes Kayke e Vladmir Hernandez, o zagueiro Cleber, o volante Leandro Donizete e o lateral ambidestro Matheus Ribeiro participaram da atividade com bola. A atividade nem parecia ser a primeira do ano, pois foi bastante intensa. Já foi possível ver um pouco da qualidade do zagueiro Cleber, que se destacou nos passes em treino de dois toques, e a velocidade de Vladimir Hernandez, colombiano contratado para o setor de ataque. "Cleber vem dentro de necessidade. Perdemos dois zagueiros com lesões importantes. Que demandam tempo de recuperação. Jogador rápido, de ótima bola parada, agressividade de combate forte", disse o treinador sobre o seu novo zagueiro. "Vladimir é um meia que pode ser usado pelo lado como o Vitor (Bueno). Vocês vão ver, vai nos ajudar muito. Participa muito, com qualidade, posse de bola, valente, que vai pra cima, tenta a finta. É um característica que precisamos", concluiu.