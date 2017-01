Remanescente, meia relata reinício da Chape e diz que 'primeiro dia foi difícil'

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos remanescentes do grupo de 2016, o meia Neném admitiu a dificuldade de esquecer a tragédia que abalou a Chapecoense na temporada passada. O jogador falou sobre o clima neste início de trabalho na pré-temporada e de como o trabalho psicológico tem sido importante. "Tenho que confessar que no primeiro dia foi muito difícil. Entrar no vestiário e ver que não encontraria mais meus amigos, é uma dor e um vazio tremendo. Os companheiros aos poucos vão chegando e isso vai te fortalecendo", disse Neném. Neném chegou à Chapecoense no fim de 2008 e passou por todas as divisões nacionais com o clube catarinense. Em 2014, Neném tornou-se o primeiro jogador brasileiro a disputar todas as divisões nacionais por um mesmo time. Foi duas vezes campeão catarinense e ainda enfrentou um rebaixamento para a série B do estadual. O momento atual, porém, é diferente de tudo o que o jogador já presenciou. "É difícil depois de tanto tempo no clube passar por uma situação dessa. É uma dor imensa que todos estão vivendo. O clube está se reerguendo. As pessoas, famílias, precisam da gente também, que a gente esteja forte para continuar. Eu não tinha como virar as costas para esse clube neste momento tão difícil", afirmou. "O maior desafio é o psicológico, tanto dos que ficaram quanto dos que estão chegando. Quando entrar em campo a concentração vai ter que ser grande. Não vamos poder pensar muito naqueles que se foram, porque pode acabar atrapalhando. Essa reconstrução vai demorar um pouco de tempo e vai precisar de um pouco da paciência de todos", completou.