Grêmio aumenta opções e analisa contratação de atacante do PSV

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Pode vir da Holanda um dos reforços para o ataque do Grêmio. Beto da Silva, 20 anos, é analisado como opção para o elenco de Renato Gaúcho. O atacante peruano, filho de um brasileiro, chegou a viver em Porto Alegre na infância e treinou nas categorias de base do tricolor. Sem espaço no PSV Heindoven, pode ser emprestado por uma temporada. O Grêmio analisa Beto da Silva e as condições de um empréstimo. Sem sequência na Holanda, o jogador deseja voltar a América do Sul e os valores não são considerados abusivos. Ao PSV, o período no Brasil também agrada para valorizar o atleta. Beto da Silva foi recentemente convocado por Ricardo Gareca para jogos do Peru nas eliminatórias. Em 2016, trocou o Sporting Cristal pelo PSV após o final do contrato. Em Lima, era tratado como uma das maiores promessas da nova geração do país. A relação com o Brasil vem de antes. Filho de uma peruana com um brasileiro, Beto morou em Porto Alegre até os 15 anos. E neste período, treinou nas categorias de base do Grêmio e também do Internacional. Quando se mudou para o Peru, entrou no Sporting Cristal. O nome de Beto da Silva está em uma lista de alternativas do Grêmio para suprir a carência do ataque. Desde dezembro, o clube busca jogadores para agregar características diferentes. Tentou Kayke, ex-Flamengo, e Gabriel Fernández, do Racing-URU, mas ambos negócios foram cancelados às vésperas da assinatura. Christian Colmán, 22 anos, que pertence ao Nacional-PAR também está na relação. O tricolor fez proposta, mas o time paraguaio deve acertar a transferência com o São Paulo. O Dallas FC, dos Estados Unidos, também disputa a contratação do atleta. Além da vaga onde Beto da Silva pode se encaixar, o Grêmio procura outro atacante. E deve fechar com pelo menos mais um zagueiro para suprir as saídas de Fred e Wallace Reis, emprestados.