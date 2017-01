Soldados destacam preparo para atuar junto à população

Os novos policiais e bombeiros militares que se formaram nesta semana passaram por dez meses de formação, com aulas teóricas e estágio operacional, acompanhados de profissionais experientes.



O soldado Wininton Pereira Temp, um dos formandos na solenidade de Curitiba, veio do Rio Grande do Sul para trabalhar no Paraná e destacou a boa qualificação promovida pela Polícia Militar. “O curso foi muito gratificante pela formação que tivemos. Morei por oito meses na Academia Policial Militar do Guatupê e agora, que me formo, espero ser reconhecido e que a instituição abra novas portas de qualificação”, disse. “A formação é longa, nos dedicamos bastante e estou pronto para atuar nas ruas” , afirmou.



Fernanda Leal contou que sempre sonhou em ser policial militar e se sente preparada para assumir a função no Batalhão de Polícia de Trânsito. “O curso foi bem longo e difícil, mas aprendemos a superar as dificuldades. Fiz estágio em três companhias do BPTran, no plantão de acidentes e nas blitz e operação Lei Seca. Foi a partir do contato com a população que tive a certeza de que quero ser policial”, ressaltou.



Ajudar a sociedade é também o desejo do soldado Gustavo de Souza Chiarello, que se formou bombeiro militar. “O foco dos bombeiros é servir a sociedade todos os momentos, 24 horas por dia e sete dias por semana. Tivemos uma boa preparação, com disciplinas de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio e atividades de campo. Estamos prontos”, afirmou