Material escolar apresenta diferença de preços superior a 200% em lojas de Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

12/01/17 às 15:12 - Atualizado às 15:14 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

O Procon-PR, departamento vinculado à Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, realizou uma pesquisa de preços de material escolar entre os dias 06 e 10 de janeiro de 2017 em seis estabelecimentos de Curitiba. Ao todo, foram pesquisados 178 itens, sendo consideradas, para o levantamento, marcas pré-definidas.

De acordo com Claudia Silvano, diretora do Procon-Pr, “o objetivo da pesquisa é alertar os consumidores quanto as diferenças de preços que podem ser encontradas nos diversos estabelecimentos, que ultrapassa 200%”.

Além disso, os resultados comprovam que quem pesquisa preços, qualidade e condições de pagamento, certamente vai economizar, avalia Claudia.

As maiores variações de preço encontradas foram:

- Caderno Linha Scholl Basics Espiral 96 folhas - marca Foroni – Variação: 232,22%

Maior preço: R$ 19,90 (Saraiva)

Menor preço: R$ 5,99 (Lojas Americanas)

Diferença: R$ 13,92

- Borracha Max Pequena 2 Unidades - marca Faber Castell – Variação: 222,26%

Maior preço: R$ 9,99 (Lojas Americanas)

Menor preço: R$ 3,10 (Papelaria Universidade)

Diferença: R$ 6,89

- Giz de Cera Curto Jumbo 15 Cores – Marca Faber Castell – Variação: 219,18%

Maior preço: R$ 6,99 (Lojas Americanas)

Menor preço: R$ 2,19 (Saraiva)

Diferença: R$ 4,80

- Apontador Simples 1 Unidade, Marca Molin – Variação: 152,53%

Maior preço: R$ 2,50 (Casa China)

Menor preço: R$ 00,99 (Lojas Americanas)

Diferença: R$ 1,51

- Lápis Preto Evolution HB2 C/Borracha 4 Unidades - marca Bic – Variação: 148,75%

Maior preço: R$ 14,90 (Saraiva)

Menor preço: R$ 5,99 (Casa China)

Diferença: R$ 8,91

A pesquisa está disponível no site do Procon–PR, www.procon.pr.gov.br

* As variações de preços constatadas referem-se aos dias em que a coleta foi realizada, podendo ser diferentes dos preços praticados atualmente, já que estão sujeitos à alteração conforme a data da compra ou por descontos especiais concedidos, ofertas e promoções.

* O comparativo de preços dos produtos foi realizado somente quando encontrados em mais de dois estabelecimentos. Assim, a pesquisa mostra que 40 itens (entre cadernos, canetas, colas, giz de cera, lápis, massa de modelar, tesouras e tinta guache) registraram diferença igual ou acima de 100%.