Copel Telecom oferece a clientes acesso gratuito ao Esporte Interativo

A Copel Telecom vai oferecer, a partir desta segunda-feira (16), acesso gratuito ao EI Plus, a plataforma digital do Esporte Interativo, para clientes residenciais. Entre os principais conteúdos estão todos os jogos da Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Português, Europa League e NFL. A ação é válida até o dia 1º de maio para clientes atuais e novos.



“O esporte faz parte da vida do cidadão paranaense e do brasileiro em geral. Estamos oferecendo conteúdo agregado à capacidade de transmissão, robustez e qualidade do sinal de internet da Copel Telecom. É mais um avanço e mais uma facilidade que a gente traz para os nossos clientes”, afirmou o diretor-presidente da Copel Telecom, Adir Hannouche.



Esta é mais uma parceria da Copel Telecom com um serviço de conteúdo por internet, em modelo streaming. Desde dezembro, novos clientes da empresa ganham até seis meses de assinatura da Netflix, o principal serviço de TV por internet do mundo.



A partir de segunda, todos os clientes residenciais com planos a partir de 10 Mbps, atuais e novos, receberão por e-mail login e senha para acessar o aplicativo EI Plus, disponível para celulares, tablets, computadores e televisores pelas lojas Apple Store e Google Play.



O conteúdo também está disponível no site www.eiplus.com.br. O acesso será gratuito até o dia 1º de maio e depois desta data o cliente pode contratar o serviço, se tiver interesse.



“Estamos muito felizes por podermos oferecer um conteúdo de qualidade aos clientes da Copel Telecom e de levarmos o esporte com a emoção que só o Esporte Interativo oferece a muito mais pessoas. Essa parceria nos ajuda a levar o EI Plus a ainda mais pessoas”, comemora o vice-presidente de Esportes da Turner Brasil, Leonardo Lenz Cesar.



EI PLUS - O Esporte Interativo Plus é a plataforma de OTT (conteúdo over-the-top) do Esporte Interativo. É possível acessá-lo pelo computador e também por aplicativos desenvolvidos para iOS e Android. O EI Plus está ainda na Apple TV. Além dos sinais do Esporte Interativo, EI MAXX e EI MAXX2, o assinante pode assistir a vários jogos simultâneos e tem acesso a conteúdos exclusivos.



COMO USAR - O cliente residencial com plano a partir de 10 Mbps, atual ou novo, receberá por e-mail dados de login e senha para usar no EI Plus. Com as informações em mãos, basta baixar o aplicativo em uma das lojas Apple Store ou Google Play e acessá-lo. O acesso ao conteúdo também pode ser feito diretamente no site www.eiplus.com.br.



Se houver problemas ou perda de login e senha, o cliente deve entrar em contato com a área de atendimento do EI Plus neste mesmo site.



A COPEL TELECOM - A Copel Telecom atende com fibra óptica todos os 399 municípios do Paraná. O Estado é o primeiro e único do país a se tornar 100% digital, com uma rede que hoje alcança 30 mil quilômetros de extensão - quase a distância de uma volta na Terra.



Além de atender os 399 municípios paranaenses com serviços de rede e internet de alta performance para empresas, operadoras e governo, a Copel Telecom atende 63 municípios no Paraná com internet residencial igualmente em fibra óptica, em rede modelo GPON (Gigabit Passive Optical Network), com um dos melhores desempenhos do mercado. Uma parte de Porto União, em Santa Catarina, também é atendida por esta mesma infraestrutura.



A internet da Copel Telecom é instalada totalmente em fibra óptica, em sistema fiber-to-the-home (FTTH) ou fiber-to-the-office (FTTO), ou seja, o cabo de fibra vai até a casa ou o escritório do consumidor, sem qualquer outro tipo de material no caminho. Esse sistema é o que garante a alta performance da conexão da empresa.



Todas as escolas da rede estadual do Paraná estão conectadas pela rede de fibra óptica da Copel Telecom, que também é responsável pela comunicação da maior parte dos órgãos públicos do Estado. São 5 mil pontos de acesso atendendo o setor público, sendo 2 mil na rede de ensino.