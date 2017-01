MON tem programação especial neste domingo

(foto: AEN)

O Museu Oscar Niemeyer (MON) prepara uma programação especial para este domingo (15) com oficina e visita mediada. A oficina de Escultura com papel reciclado acontece das 11h às 17h. Às 15h haverá visita mediada pela mostra “Oscar Niemeyer – Vida e obra: arquitetura é invenção”, na sala 10, que segue até dia 29/01.



A mostra exibe os principais projetos assinados pelo arquiteto, inclusive os que ainda não foram lançados, e apresenta os destaques de sua carreira, com cenografias e croquis (plantas) de suas principais obras, todas disponíveis em 10 experiências interativas que apresentam as fases da arquitetura de Niemeyer, os diferenciais de sua obra e sua visão humanista.



Além da programação, os visitantes podem conferir as 15 exposições que estão em cartaz. “Trajetória: 114 anos da Escola de Alfredo Andersen”, “Gonçalo Ivo: a pela da pintura”, “Arte Moderna na Coleção da Fundação Edson Queiroz”, “Oscar Niemeyer: Vida e Obra – arquitetura é invenção”, “Memória das ruas: retratos dos personagens de Curitiba”, “Valdir Cruz: IMAGO – o olhar do sabiá”, “Jefferson Cesar – um Dom Quixote na arte do Paraná”, “MAC-MON: um diálogo”, “Obras sob a guarda do MON”, “Histórias do acervo MON – em aberto”, “Museu em Construção”, Espaço Niemeyer e Pátio das Esculturas.



Na parte externa do museu, há duas intervenções: “Panapaná”, com mais de quatro mil borboletas de cerâmica, no jardim externo, e “Yo Soy You”, de Arnaldo Antunes, no chão de vidro.



SERVIÇO: Domingo com programação especial.



Data:15 (domingo).



Ingressos: R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada)



Horário: 10h às 18h



Venda de ingressos até as 17h30



Oficina livre com a equipe da Ação Educativa



Técnica: Escultura com papel reciclado



Horário: 11h às 17h



Local: Sala de Oficina – subsolo



Mediação com a equipe da Ação Educativa



Exposição: “Oscar Niemeyer – Vida e obra: arquitetura é invenção"



Horário: 15h



Local: Sala de referência do acervo e Ação Educativa - subsolo



Museu Oscar Niemeyer



Rua Marechal Hermes, 999.



Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h



41 3350-4400



www.museuoscarniemeyer.org.br