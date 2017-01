Forró da Lua Cheia embala capital nesta sexta

(foto: Divulgação)

Os forrozeiros já estão em contagem regressiva para a abertura da temporada 2017 do Forró da Lua Cheia, que acontece nesta sexta (13/01), em Curitiba, às 22h, no Clube Dom Pedro II. Muita dança e diversão estão garantidas, além, é claro, de música ao vivo da melhor qualidade ao som das bandas curitibanas Areia Branca, que há oito anos anima os arrasta-pés da cidade; e Fuá de Latada, que em 2016 foi a campeã do Festival Forró de Itaúnas, o mais importante concurso musical do gênero.

Com o slogan “Acredite na Magia”, o Forró da Lua Cheia parece ter mesmo ‘enfeitiçado’ o público, se consolidando no cenário cultural e de entretenimento da capital paranaense e estendendo sua fama ao interior e também a outros estados, atraindo caravanas de forrozeiros em suas edições mensais. Outro mérito da organização do evento, promovido pela escola iDance, foi servir de vitrine aos talentosos músicos locais, além de trazer shows de bandas consagradas nacionalmente, difundindo na cidade a música e a dança características da cultura nordestina.

O evento que começou pequeno, para cerca de 60 alunos da escola, no deck de uma panificadora, hoje, reúne uma média de 500 pessoas por edição, e na festa de dois anos, em março de 2016, recebeu 700 pessoas para um show especial com o grande sanfoneiro sergipano Mestrinho. “Estamos super animados com esta nova temporada do Forró da Lua Cheia e felizes com a dimensão que o evento tomou e o carinho que o público tem com nosso forró. Já estamos preparando surpresas para a edição de três anos, no dia 10 de março. Aguardem!!”, ressalta a professora de dança e DJ Sandra Ruthes, uma das organizadoras.

E para atender ao público ávido por desfrutar cada vez mais da dança ao som do forró, na segunda (16/01), a iDance inicia sua programação de férias incluindo um curso especial de “Conexão no Forró”, ministrado por Renato Zóia, dançarino que é sócio da escola e foi professor do quadro Dança dos Famosos em duas edições, ao lado de Ana Maria Braga e Lucélia Santos.

Para quem quer se programar, confira as próximas datas do Forró da Lua Cheia em 2017, pré-definidas pelo calendário lunar: 10/02, 10/03, 07/04, 12/05, 09/06, 07/07, 04/08, 08/09, 06/10, 03/11 e 01/12.

SERVIÇO

Forró da Lua Cheia

13 de janeiro de 2017, às 22h

Clube Dom Pedro II

Rua Brigadeiro Franco, 3662 – Água Verde | Curitiba-PR

Ingressos promocionais antecipados: 1º lote R$ 20,00 | 2º lote R$ 25,00

Ingressos na bilheteria: R$ 30,00 (somente dinheiro)

Pontos de venda: iDance/Danza Mais - Rua General Carneiro, 937

Beco da Dança - Rua Barão de Antonina, 269

Ingressos online (somente cartão de crédito):

https://www.sympla.com.br/forro-da-lua---2017---lua-de-janeiro__109697