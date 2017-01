Goleada e esquema com três zagueiros marcam 1º teste de Ceni

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A era Rogério Ceni começou de fato. O São Paulo disputou nesta quinta-feira (12) um jogo-treino na Flórida e goleou o Sarasota, uma equipe amadora local, por 9 a 1 no primeiro teste do novo treinador do time tricolor. O triunfo foi marcado pela nova formação tática.

A equipe de Ceni entrou em campo no 3-4-3, com três zagueiros. Ceni, no primeiro tempo, escalou o time reserva, com Sidão; Breno, Lucão e Douglas; Bruno, Araruna, João Schmidt e Júnior Tavares; Shaylon, Gilberto e Neilton. Com essa formação, o São Paulo fez 5 a 1, com gols de Shaylon (2), Gilberto (2) e Neilton.

Na etapa final, o treinador são-paulino trocou todos os 11 jogadores. Dessa forma, a equipe entrou em campo com Denis; Maicon, Lugano e Rodrigo Caio; Wesley, Thiago Mendes, Wellington e Buffarini; Wellington Nem, Chávez e Luiz Araújo. Thiago Mendes, Luiz Araújo (2) e Wellington Nem também balançaram as redes do time amador da Flórida. O ex-goleiro ainda fez duas alterações: Thiago Couto na vaga de Denis e Foguete na de Rodrigo Caio

. Ceni não pôde contar com Cícero e Cueva, que ainda aprimoram a parte física. O São Paulo está nos Estados Unidos há cinco dias. No próximo dia 19, o time enfrenta o vencedor do confronto entre River Plate-ARG e Millonarios-COL pela Flórida Cup. A estreia oficial de Ceni será no Campeonato Paulista, contra o Osasco Audax. fora de casa, no dia 5 de fevereiro.