Quase 300 rádios AM migraram para a faixa FM no Brasil, diz ministério

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 2016, 283 rádios receberam o aval para migrar da faixa AM para a FM no Brasil, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Além do sinal de melhor qualidade, a mudança permite aos ouvintes sintonizar as rádios a partir de dispositivos móveis, como celulares e tablets. O processo de migração da faixa AM para a FM começou em 2013. Segundo o ministério, 1.381 das 1.772 rádios AM brasileiras já pediram para mudar de faixa. Dessas, porém, 437 estão em áreas onde não há espaço disponível no espectro -são o chamado "lote residual". De acordo com Lidiane Oliveira, coordenadora-substituta de pós-outorga da Secretaria de Radiodifusão, a migração "vai permitir às emissoras elevar a audiência, pela qualidade do sinal e possibilidade de sintonia em celulares e tablets, o que também deve melhorar o faturamento". NORUEGA Enquanto o Brasil busca migrar as rádios da faixa AM para a FM, a Noruega começou a tirar do ar nesta quarta-feira (11) sua faixa FM analógica. Com a medida, toda transmissão de rádio será digital. É o primeiro país do mundo a desligar o sinal. O processo está sendo feito região por região. Atualmente, o país tem 22 estações de rádio digital e ainda há espaço para outras 20. O ministério da Cultura norueguês estima que a digitalização das emissoras nacionais de rádio gerará uma economia anual de cerca de US$ 25 milhões (aproximadamente R$ 80 milhões).