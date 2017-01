PM é acionada por pedestres e resgata pinguim em Matinhos

Os policiais militares atuantes no Verão Paraná 2016/2017 atenderam uma situação inusitada na manhã desta quinta-feira (12/01), no município de Matinhos, e resgataram um pinguim na Praia Mansa de Caiobá. A ave estava debilitada e foi levada para o Centro de Reabilitação do Laboratório de ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná para ser analisado.

