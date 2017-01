Douglas encerra novela e renova com o Grêmio até o final de 2018

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Douglas seguirá no Grêmio. Nesta quinta-feira (12), pouco depois da reapresentação do elenco, o clube gaúcho anunciou a renovação de dois anos com o meia. O acordo para ampliação do contrato já existia há tempos e dependia da assinatura do jogador.

Eleito melhor jogador da Copa do Brasil, Douglas foi sondado por outros clubes brasileiros e do exterior. Apesar do assédio, ele renovou até o final de 2018. O anúncio oficial foi feito nas redes sociais do Grêmio e explorou o apelido dado pela torcida a Douglas.

"Em 2017 e 2018 também! O meia Douglas teve o contrato renovado com o Tricolor por mais dois anos! #maestro #pifador", disse o post seguido de uma arte com a silhueta do jogador. A renovação de Douglas nunca foi tratada como problema na Arena. A diretoria sempre afirmou que já tinha acordo verbal e esperava a presença do atleta para sacramentar a permanência. As férias deram margem para especulações, todas rechaçadas pelo Grêmio.

"Douglas está ok, faltava só assinatura dele e ele chegou", disse Romildo Bolzan Jr., presidente do Grêmio, pouco antes do anúncio oficial. Na reapresentação do elenco, Douglas foi um dos jogadores a cumprimentar os dirigentes. Trocou afagos com Romildo Bolzan Jr. e e Adalberto Preis, vice-presidente de futebol no final de 2016.