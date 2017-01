Jogo do Vasco é transferido de local após atentado

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Por medida de segurança, a partida entre Vasco e Barcelona de Guayaquil (EQU), que acontecerá neste domingo (15) pela Floripa Cup, foi transferida de local. O motivo foi o atentado do dia 6 de janeiro no aeroporto de Fort Lauderdale, cidade americana que inicialmente receberia o duelo.

Agora, o jogo será realizado no Central Broward Stadium, que fica na cidade de Lauderhill, também na Florida. O ataque resultou em cinco mortes e de dezenas de feridos.

A delegação cruzmaltina desembarcou nos Estados Unidos nesta quinta-feira (12) e realizará treinamentos na sexta (13) e no sábado (14) numa universidade antes do compromisso com os equatorianos. Caso vença o duelo com o Barcelona (EQU), o Vasco enfrentará na semifinal o Corinthians.

Uma vez na semifinal, o time do técnico Cristóvão Borges obrigatoriamente fará uma terceira partida independentemente do resultado com os paulistas. Se perder, o Cruzmaltino disputará o 5º lugar. Se vencer, decidirá o título do torneio com São Paulo ou o vencedor de River Plate (ARG) e Millionários (COL), que se enfrentam nas quartas.

A delegação vascaína na Flórida conta com 25 jogadores. O clube também promoverá ações de marketing ao longo dos dias com sócios-torcedores.