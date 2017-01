Indecisão de Moreno faz Cruzeiro desistir do negócio, diz presidente

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, BH (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro desistiu oficialmente de Marcelo Moreno, segundo o presidente Gilvan de Pinho Tavares. Na apresentação de Diogo Barbosa e Hudson, o mandatário revelou que não espera mais uma resposta do centroavante sobre a oferta feita há exatamente um mês. O dirigente garante que a negociação com o Palmeiras, envolvendo as trocas de Willian e Fabiano por Robinho e Fabrício, finalizou o ciclo de contratações da equipe para o início da atual temporada. "Não estamos aguardando resposta mais. Tínhamos expectativa, tinha laços com time da China, não havia resolvido a situação dele. Fizemos a proposta. Não foi liberado do time da China, não poderíamos esperar mais. Tínhamos que chegar o ciclo de contratações para a pré-temporada", afirmou. A ideia de Gilvan de Pinho Tavares é enxugar o elenco ao máximo, deixando apenas 30 atletas à disposição de Mano Menezes. A possível chegada de Marcelo Moreno inviabilizaria a ideia do cartola. "Esperamos muito pelo Marcelo Moreno. Agora está completo. Tínhamos ainda que enxugar o grupo. Temos atletas remanescentes do ano passado, que ainda podem deixar o grupo, mas depende do nosso treinador. Ele quer 30 atletas no elenco. Não vamos contratar mais jogadores para não ficar emprestando também", declarou. "Às vezes contratamos alguém novo, o Rony, por exemplo, que veio do Remo e o emprestamos para o Náutico, onde jogou bem e acabou sendo negociado. Mas este não é nosso objetivo. Queremos o plantel enxuto com o número de jogadores que o treinador precisa. Trinta jogadores é o número ideal para o treinador", acrescentou. O Cruzeiro apresentou uma proposta de cerca de R$ 500 mil mensais pelo jogador, metade do que ele recebia no contrato com o Changchun Yatai, da China. Apesar de ter proposta para renovar com o clube asiático e do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o gringo não se definiu e mantém a forma física nas dependências do Grêmio. Marcelo Moreno e Fabiano Farah, seu empresário, ainda não deram uma resposta aos mineiros. Ambos avaliam as outras ofertas recebidas e não sabem qual será o destino do atleta. Um dos concorrentes do Cruzeiro na contratação do jogador, o Changchun Yatai, já iniciou o trabalho de pré-temporada. A equipe chinesa faz atividades nos Emirados Árabes Unidos e aguarda uma resposta de seu artilheiro na temporada passada para fechar o elenco. O Shakhtar, por outro lado, só volta a atuar em 16 de fevereiro. Janeiro é um mês de recesso na Ucrânia devido às baixas temperaturas.