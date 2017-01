Casa em que Ludmilla curtia férias com família é invadida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de causar polêmica por fingir ser uma tal de Kátia, Ludmilla passou por mais um momento desconfortável enquanto aproveitava as férias com a família. A casa em que a cantora estava hospedada em São Pedro da Aldeia, no Rio, foi invadida nesta quarta (11). De acordo com a assessoria da artista, ela e as pessoas que a acompanhavam estão bem. O invasor teria sido um adolescente que, após a confusão, admitiu ter entrado na residência e pediu desculpas. A família da cantora notou a falta de objetos simples, como boné e chinelo, e decidiu prestar queixa na delegacia local por invasão. 'CASO KÁTIA' Um vídeo de Ludmilla fingindo se chamar Kátia para fugir do assédio de fãs causou alvoroço na internet há algumas semanas. Na filmagem, alguns rapazes a abordam em uma praia e pedem para tirar uma foto com ela. A cantora responde que eles se confundiram e se chama Kátia. Os garotos, então, deixam o guarda-sol dela revoltados.