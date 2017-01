Teliana disputa vaga no Australian Open

Teliana (foto: Divulgação)

Teliana Pereira disputa nesta madrugada de sexta-feira uma vaga na última rodada do qualifying do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano que é disputado em Melbourne. Nesta quarta, ela derrotou a japonesa Miyu Kato, 186a na WTA, por 6/3 6/1 e agora pega a alemã Mona Barthel.

“Fiz um ótimo jogo. Fiquei feliz com a estreia, que é sempre mais complicada, ainda mais em um qualifying de Grand Slam”, disse Teliana.

Sobre a próxima adversária, a alemã Barthel, 150a no ranking mundial, Teliana já está focada. "Já estou me preparando e me concentrando para o jogo. Ela joga muito bem, é muito experiente e vou fazer o meu melhor para tentar sair com a vitória."

Será o primeiro confronto entre as duas tenistas.

BIOGRAFIA — Natural do município de Águas Belas, no sertão pernambucano, Teliana, nascida em 20/07/1988, migrou para o Paraná ainda criança. Iniciou a carreira profissional em 2005, depois de ótimas atuações como juvenil, e em 2007 deu um pulo na carreira, conquistando a medalha de Bronze no Pan do Rio, ao lado de Joana Cortez, nas duplas.

Em 2013, se tornou a primeira brasileira a alcançar a semifinal de um WTA - em Bogotá - desde 1989. Ainda naquele ano, se tornou a primeira tenista do Brasil a chegar no top 100 da WTA, desde 1990.

Dentro do top 100, em 2014, Teliana conseguiu disputar, pela primeira vez na carreira, todos os Grand Slams na chave principal, chegou a ganhar uma rodada em Roland Garros.

Agora em 2015 quebrou um jejum de 27 anos do Brasil ao conquistar o primeiro título da carreira no WTA de Bogotá, em abril. Em agosto conquistou o segundo trofeu de WTA, em Florianópolis e entrou para o top 50 - 43a. -pela primeira vez, se tornando a 3a. tenista mais bem classificada da história no Brasil, atrás apenas de Maria Esther Bueno e Niege Dias. Atualmente é a 204a. colocada no ranking mundial.

Teliana conta com os patrocínios da Elemídia, Wilson, Optimum Nutrition e Estácio, e tem a sua carreira gerenciada pela LinkinFirm, do ex-tenista profissional Marcio Torres.