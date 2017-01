Chape vai às oitavas em jogo de lambanças e drama no final

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense não perdoou um apagão de três minutos da defesa do Capivariano e classificou-se às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória sofrida por 3 a 2 nesta quinta-feira (12). A partida foi recheada de muitos erros e por um final dramático, marcado por uma defesa salvadora do goleiro da Chape.

Os gols da vitória da Chape foram marcados por Luquinhas, Japa e Guilherme Pessoa, enquanto Gabriel Taliari e Neto descontaram para o Capivariano – que ainda desperdiçou um pênalti na trave. Nas oitavas de final, a Chape enfrentará o Ituano, que venceu o Primavera-SP por 3 a 0 também nesta quinta.

O time de Chapecó começou a partida sendo pressionado pelo Capivariano, mas aproveitou duas patacoadas em três minutos na zaga rival para abrir boa vantagem no placar. Após chutão aos 12 minutos, o zagueiro Marcos Alessandro perdeu o tempo da bola e a deixou livre para Luquinhas, que só deslocou com categoria Hudson. Três minutos depois, foi a vez de Lucas Praxedes dar bobeira e furar a bola, que dessa vez se apresentou para Japa driblar o goleiro e só empurrar às redes. Que lambança!

O Capivariano voltou melhor para o segundo tempo, mas viu Guilherme Pessoa ampliar para a Chape em cobrança de falta defensável - o garoto, que acabara de sair do banco, emocionou a torcida ao chorar de joelhos na comemoração. Logo depois, Neto perdeu pênalti na trave para o time de Capivari, mas o colega Taliari descontou em batida de falta no canto do goleiro da Chape para dar esperança à torcida. Aos 39, foi a vez da Chapecoense vacilar.

Após cobrança de escanteio, Lauri cortou a bola com o braço: pênalti! Dessa vez, Neto não desperdiçou e colocou fogo na partida. No finzinho, o goleiro Tiepo ainda salvou a Chape com grande defesa de mão trocada no ângulo. Dominados na maior parte do jogo, os garotos de Chapecó foram precisos e seguem escrevendo história na Copinha.