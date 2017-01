Youtuber pula no chafariz da Osório e anda só de toalha pela Rua XV

Esses Youtubers não têm mais limites. Dani Boy se atreveu a pular no chafariz da Osório e ainda saiu andando só de toalha pela Rua XV. Cumpriu o desafio.

Arena Mundo RIC 2017: verão tem diversão garantida

Pelo oitavo ano consecutivo a Arena Mundo RIC irá levar diversão, entretenimento e qualidade de vida aos banhistas do litoral paranaense. Nos anos anteriores a estrutura era montada na Praia Central de Guaratuba, mas em 2017 a Arena Mundo RIC mudará de local para a Praia Brava, ao lado do Morro do Cristo – outro ponto badalado da orla de Guaratuba. A Arena Mundo RIC 2017 – projeto de verão da RICTV | Record TV Paraná – contará com mais de 3.000m² e promete movimentar as areias de Guaratuba entre 14 de janeiro e 12 de fevereiro, com mais de 10 atrações em recreação, esportes, diversão, shows, cultura, atividades educacionais e cuidados com a saúde. O espaço funcionará todos os dias da semana das 8h30 às 19h30 e espera receber mais de 3 milhões de pessoas.

Segundo a gerente de Marketing do Grupo RIC, Michelle Reffo, o projeto da Arena Mundo RIC foi elaborado para tornar o verão de 2017 das pessoas que frequentam as areias do litoral paranaense no período de alta temporada ainda mais divertido. “Iremos disponibilizar a maior e a mais completa arena de verão do litoral paranaense, com diversas atividades totalmente gratuitas ao público. Neste ano, grandes marcas como O Boticário, Colégio Acesso, Mili, Uninter, Prefeitura de Guaratuba, Sanepar e Governo do Paraná uniram esforços à RICTV | Record TV para proporcionar aos veranistas uma experiência única em entretenimento de verão”, declara Michelle.

Fazem parte das atividades da Arena Mundo RIC: quadra poliesportiva com Futebol e Volei; palco com professores para aula de ginástica, alongamento e dança; shows aos finais de semana; pista de skate; paredão de escalada, espaço para massagem, chuveiros com água doce e muito mais!

Encarte do Mercadorama em 1967. Na época era o cruzeiro novo, uma moeda do Brasil que circulou transitoriamente no Brasil no período entre 13 de fevereiro de 1967 e 14 de maio de 1970. Relembre os preços.

Como seria The Walking Dead se fosse em Curitiba

