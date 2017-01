Sindicalistas protestam contra Lula durante evento em Brasília

MARINA DIAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi alvo nesta quinta-feira (12) de protestos de um pequeno grupo de representantes sindicais durante um evento em Brasília. Segundos após iniciar seu discurso no 33º Congresso Nacional da CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação), Lula foi interrompido por representantes da CPS (Central Sindical e Popular) que gritavam "fora, todos", empunhando bandeiras e adesivos com os mesmos dizeres. O ex-presidente ainda fazia a nominata do evento e não parou de falar, mesmo sob as fortes vaias do restante dos presentes, que obrigaram o pequeno grupo a se retirar do local. Representante da CPS, a professora Janaína Rodrigues classificou como "antidemocrática" a postura da CNTE que, segundo ela, convidou para discursar "um ex-presidente que não colaborou com a educação do país". "Nos negamos a ouvir um ex-presidente que em nada contribuiu com a educação", disse Janaína. "Verbas para a educação pública foram cortadas nos governos de Lula e Dilma Rousseff", completou. Fundada em 2003, durante o primeiro ano do governo Lula, a CPS tem cerca de 200 integrantes em todo o Brasil e se define como uma "oposição à esquerda", inclusive à gestão do presidente Michel Temer. Janaína, porém, não soube informar quantos eram os representantes da entidade que foram a Brasília protestar contra o petista. Em seu discurso, Lula elencou conquistas na educação que, segundo ele, foram de seu governo, como o Plano Nacional de Educação, enviado ao Congresso em 2010, último ano de sua administração.