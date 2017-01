Michel Bastos é apresentado e tenta se afastar das polêmicas no São Paulo

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Michel Bastos vestiu pela primeira vez a camisa do Palmeiras no início da noite desta quinta-feira (12). Novo camisa 15 do atual campeão brasileiro, o versátil jogador procurou esquecer o passado na apresentação; o meia afastou as polêmicas ocorridas nos tempos de São Paulo e se apegou aos elogios do diretor Alexandre Mattos. "Ele [Mattos] conhece o meu caráter e sabe quem eu sou. Não sei aonde tiraram que eu tinha problemas no São Paulo. Taxaram-me como um jogador polêmico; tenho 15 anos de profissão e por causa de um gesto, não sei se seja o caso de falar nisso agora, foi uma reação da torcida", afirmou o meia. "Dentro do clube sempre fui bem respeitado. Nunca tive problema com a diretoria com os jogadores. Não vou ter problema nenhum dentro do vestiário", acrescentou Michel Bastos, que não evitou falar da agressão sofrida durante a invasão de torcedores são-paulinos no CCT da Barra Funda. "Fui o primeiro a falar que estava disposto a jogar depois da agressão. Abdiquei de me expor na mídia para tentar me defender; único jeito que mudaria a situação era em campo", explicou. Michel Bastos recebeu muitos elogios de Alexandre Mattos. O diretor brincou ao afirmar que contratou o atleta com 'três anos' de atraso. Apesar do afago do dirigente, a cobrança também apareceu na primeira entrevista como jogador do Palmeiras. "Já peço para a torcida do Palmeiras; ela vai te abraçar, muito. Eles vão de abraçar para caramba, então retribua dando a vida dentro de campo", disse o diretor palmeirense.