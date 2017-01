Amistoso da seleção em homenagem à Chape terá ingresso de até R$ 150

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou nesta quinta-feira (12) os valores dos ingressos do amistoso entre Brasil e Colômbia, no Engenhão. A renda da partida será repassada à Chapecoense, que usará para indenizar os familiares dos jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes que morreram na queda do avião em Medellín. A partida está marcada para acontecer no dia 25 de janeiro. Mesmo quem não comparecer ao duelo poderá contribuir. A CBF disponibilizou o "Ingresso Solidário", por R$ 50. Ele não dará acesso ao estádio, mas terá seu valor somado à renda da bilheteria que será destinada à Chapecoense. Confira os preços do amistoso: Norte: R$ 70 Sul: R$ 70 Leste Superior: R$ 90 Leste Inferior: R$ 120 Oeste Superior: R$ 90 Oeste Inferior: R$ 120 Camarotes: R$ 150