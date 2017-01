Lula pede na Justiça indenização de R$ 1 milhão a promotor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter protocolado nesta quinta-feira (12) uma ação de reparação por danos morais contra o promotor do Ministério Público de São Paulo Cassio Conserino. O ex-presidente pede indenização de R$ 1 milhão. Ao lado de dois colegas, o promotor denunciou o ex-presidente e pediu a prisão preventiva dele em março do ano passado. A peça acusava Lula de ocultação de patrimônio e falsidade ideológica envolvendo a propriedade de um apartamento tríplex no Guarujá (SP). Os advogados de Lula afirmam que Conserino procurou prejudicar a reputação e a honra do ex-presidente. Mencionam que o promotor deixou o processo após decisão da Justiça que manteve a parte do caso relativa ao petista sob a responsabilidade do juiz Sergio Moro, na Justiça Federal do Paraná. A defesa diz ainda que ele chamou Lula, em postagem no Facebook, de "encantador de burros". Procurado, o promotor disse, por meio da assessoria de imprensa do Ministério Público, que vai aguardar ser notificado.