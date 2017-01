Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

12/01/17 às 20:06 - Atualizado às 22:01 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três carros carregados com cerca de 30 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. A apreensão foi realizada na madrugada desta quinta-feira (12) em Guaraniaçu, na região oeste do Paraná.

