O cantor gaúcho Armandinho desembarca nesta semana nas areias de Guaratuba. Com realização da Prime, ele apresenta sexta, dia 13 de janeiro, no palco de um dos pontos mais badalados do litoral paranaense, o Café Curaçao (R: Brejatuba,500), a partir das 23h59, seu show leve, que traz um reggae de levada praieira. Além dos clássicos de mais de 10 anos de carreira, Armandinho traz na bagagem o show do seu mais recente álbum, intitulado Sol Loiro, e canções inéditas.



Sucessos como Ursinho de Dormir, Desenho de Deus e Semente devem fazer parte do repertório da apresentação. Músicas do recente disco, como Sol Loiro e o hit A Ilha, também prometem estar no set list e devem dividir espaço com as inéditas Eu sou do Mar’, com a participação do cantor Vitor Isensee (ex-Forfun) e Menina do Verão, um samba rock em parceria com o cantor Bebeto.



Armandinho chega ao litoral paranaense escoltado por sua banda, formada por Vini Bodam (bateria), Pedro Porto (baixo), Lúcio Dorffmam (teclado), Luciano Granja (guitarra), Gordo Lopes (percussão) e João Coiote (vioão e backing vocal).



SERVIÇO:

O que: Armandinho

Quando: 13 de janeiro de 2017 (Sexta)

Local: Café Curaçao (Av. Brejatuba, 500)

Horários: Abertura dos portões: 21h30 / Início do show: a partir das 23h59

Quanto: variam de R$55,00 (meia-entrada) a R$150,00 (inteira), de acordo com o setor.