E-Music em Caiobá

Caiobá recebe pela primeira vez o DJ e produtor goiano Pedro Mendes, responsável pelo projeto Illusionize, que é sucesso em todo país e vem ganhando espaço no mercado mundial da música eletrônica. Com realização da Like Entretenimento, ele aterrissa no palco do Garden Hall (R: Alvorada,600) nesta sexta, dia 13 de janeiro, a partir das 23h59. Completam o line-up, os DJ´s C.R.O.M.I, Dakar e Pombeatz. Em 2015 ele foi eleito o DJ Revelação pela revista Cool Awards, após o sucesso de seu maior hit, Bass, produzido em parceria com Sharam Jey, Chemical Surf e lançado pela gravadora Bunny Tiger. Também emplacou a oitava posição no ranking nacional do TOP-50 da House Mag e fico entre os Top-100 djs do Brasil em 2016 pela Dj Sound, tornando-se um dos artistas mais promissores da atualidade. Suas músicas foram lançadas por gravadoras como Defected, UP Club, Loulou, Cr2 e Cuff, sendo um dos artistas que mais se destacou em 2015 no Beatport, um dos maiores sites de venda de músicas do mundo. Ele também conta com suporte de artistas como Claude VonStroke, Carl Cox, Green Velvet, Tale Of Us, Sharam Jey, Destructo, Amine Edge & Dance, Loulou Players e Kolombo. Nesta sexta. Ingressos variam de R$40,00 (meia-entrada) a R$90,00 (inteira), de acordo com o setor. Pista Feminino - R$70,00 (inteira) e R$40,00 (meia-entrada);