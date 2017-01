Mágica nos almoços do Jokers

Comemorado em todo o mundo, oficialmente no dia 31 de Janeiro, o Dia Internacional dos Mágicos , a data será antecipada para amanhã no Jokers, quando o jovem mágico curitibano Botura estreia o espetáculo Fantasy. As apresentações iniciam no dia 14 de Janeiro. Fantasy é o primeiro show solo de mágica clássica nos últimos 10 anos na capital.



A plateia poderá ver pombos aparecerem em um passe de mágica, velas que somem no ar, bengalas que viram plumas e um grande guarda sol que aparece em meio a uma cascata de lenços coloridos. O show é uma viagem aos tempos áureos da mágica. Formatado no estilo clássico, que impera nos cabarés europeus e nos cassinos americanos. Uma mescla de glamour e humor que transporta o público para uma viagem através do tempo. Uma iniciativa em parceria com o Jokers Pub, a conceituada casa de shows localizada no coração de Curitiba na Rua São Francisco. Fantasy é o primeiro espetáculo de mágica neste formato a entrar em cartaz com uma temporada em Curitiba. Nos últimos 10 anos, a capital paranaense assistiu diversos shows de ilusionismo, mas nenhum espetáculo solo clássico e estrelando um artista curitibano. A proposta de levar o público a uma viagem mágica para que possam viver momentos de alegria, nostalgia e fantasia. Em um show único e diferente, preparado para as famílias e provando que não existe idade para se encantar com os números da rainha das artes.

SERVIÇO:

O quê: Espetáculo de mágica

Quando: de 14/01 a 28/01-Sábados ás 11h30min (horário de almoço)

Onde: Jokers Pub (Rua São Francisco,164 - Centro)

Quanto: R$15,00 (preço único) - Bilheteria da casa

Facebook: https://www.facebook.com/magicobotura/