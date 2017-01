Câmara Legislativa derruba reajuste das passagens de ônibus no DF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por unanimidade e em turno único, os deputados da CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) derrubaram nesta quinta-feira (12) o aumento de até 25% nas tarifas de ônibus e metrô da capital. As informações são da Agência Brasil. Na sessão extraordinária desta quinta-feira, 18 dos 24 distritais compareceram ao plenário e todos se posicionaram contra o reajuste, inclusive integrantes da base aliada do governo. Segurando faixas e cartazes, manifestantes e integrantes de movimentos sociais acompanharam a votação e comemoram o resultado. A redução do valor das passagens não é imediata. Para a medida começar a valer é preciso ainda publicação no Diário Oficial da CLDF e no Diário Oficial do GDF, que tem até 15 dias para publicar o novo decreto. O governo informou que a decisão da Câmara será submetida à Procuradoria-Geral do DF para saber quando entra em vigor. O governador do DF, Rodrigo Rollemberg, classificou a decisão da Câmara como irresponsável, ilegal e abusiva. “Uma medida completamente desconectada da realidade financeira do DF e do Brasil. A Câmara Legislativa tem se destacado por tomar medidas que criam despesas sem apontar receitas. É essa irresponsabilidade fiscal que contribuiu para que Brasília esteja vivendo a maior crise econômica de sua história”, lamentou. O chefe do Executivo disse também que vai recorrer à Justiça para manter os reajustes. O governador afirmou que o sistema de transporte público pode entrar em colapso em março se as tarifas não forem reajustadas. Derrota para o governo, vitória para a nova Mesa Diretora da Câmara Legislativa. Presidente da Casa, o deputado Joe Valle (PDT) disse que foi uma vitória coletiva e que a judicialização não é o caminho. “Acredito que exista o bom senso em tudo, e o Executivo deve encaminhar dessa forma. Toda vez que há judicialização da politica ou uma politização da Justiça, temos coisas ruins acontecendo”. Em 30 de dezembro, o governo local anunciou o reajuste. As tarifas no DF subiram de R$ 2,25 para R$ 2,50 nas linhas circulares internas; de R$ 3 para R$ 3,50 as de ligação curta; e de R$ 4 para R$ 5 as viagens de longa distância e integração, mesmo valor para as de metrô.