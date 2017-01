Baianos e turistas celebram a tradicional Lavagem do Bonfim em Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Baianos e turistas celebraram nesta quinta-feira (12) a tradicional Lavagem do Bonfim, uma das mais simbólicas no estado. A comemoração, feita em Salvador desde 1745, junta duas matrizes religiosas: a católica e a afro-brasileira. As informações são da Agência Brasil. Os rituais começaram com um cortejo que saiu da Igreja da Conceição da Praia, no bairro do Comércio em direção a Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, na Colina Sagrada, península de Itapagipe, onde ocorreu a lavagem das escadarias. Reconhecida como Patrimônio Imaterial do Brasil pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 2014, a Festa do Bonfim é um dos ícones do calendário de eventos da Bahia.