Paranaense é o mais endividado do país, diz a Fecomércio

O Paraná é o Estado com maior porcentual de famílias endividadas em 2016. Na média anual, 86,3% dos paranaenses possuíam algum tipo de dívida, enquanto a média brasileira de endividamento foi de 58,7%. Logo atrás do Paraná, os estados com maior taxa de endividados foram Santa Catarina, com média anual de 85,3% e Roraima, com 83,1%.

Até o mês de junho, o Paraná estava entre os três estados com maior porcentual de endividados, dividindo o ranking com Santa Catarina e Roraima. Mas, a partir de junho, o Estado passou figurar no topo da lista.

Os dados são do balanço anual elaborado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), com informações da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).