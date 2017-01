Diferença de preço ultrapassa 200%

Material escolar: pesquisar preço garante economia (foto: Franklin de Freitas)

O preço do material escolar vendido nas livrarias e lojas de departamento de Curitiba apresenta diferenças superiores a 200%. A oscilação foi encontrada por uma pesquisa realizada pelo Procon-PR, departamento vinculado à Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, e divulgada ontem.

O preço do caderno espiral (Linha Scholl Basics, 96 folhas, da marca Faroni) foi o item pesquisado que liderou a diferença, com 232,22%. O mesmo produto foi encontrado vendido na Saraiva por R$ 19,90 (maior) e R$ 5,99 (menor) nas Lojas Americanas.

Com a diferença de R$ 13,92 entre o menor e maior preço encontrado, dá para comprar dois produtos na loja mais barata e ainda sobram R$ 1,95 de troco.

De acordo com Claudia Silvano, diretora do Procon-Pr, o objetivo da pesquisa é alertar os consumidores quanto as diferenças de preços que podem ser encontradas nos diversos estabelecimentos, que ultrapassa 200%.

“Além disso, os resultados comprovam que quem pesquisa preços, qualidade e condições de pagamento, certamente vai economizar”, avalia Claudia.

O levantamento considerou o preço praticado em seis estabelecimentos de Curitiba entre os dias 6 e 10 de janeiro. Ao todo, foram pesquisados 178 itens, sendo consideradas, para o levantamento, marcas pré-definidas.