Setor de bares vive expectativa de um 2017 menos “espinhoso”

De acordo com Fabio Aguayo, presidente do SindiAbrabar, a expectativa dos empresários do setor de gastronomia e entretenimento é de um 2017, no mínimo, “menos pior” do que foi 2016. As primeiras sinalizações são positivas vindas do governo federal podem ser consideradas positivas, segundo Aguayo.

“Muitos empresários estão otimistas. Em 2017 não vamos navegar num mar de flores, mas espinhos já saíram. Agora é acreditar e retomar os investimentos. O governo federal já está baixando juros e temos mais crédito disponível. Isso vai fazer a economia girar e gerar emprego, até porque com desemprego não tem consumo”, comenta o presidente do SindiAbrabar.

O empresário ressalta, que é com as pessoas na rua que a roda da economia será estimulada a girar. Por fim, destaca que o primeiro semestre será ainda será de muitas dificuldades, mas que a previsão é de uma melhora sensível a partir da segunda metade do ano.