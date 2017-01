Em campanha

(foto: Orlando Kissner/ANPr)

O governador Beto Richa (PSDB) recebeu no Palácio Iguaçu, ontem, o deputado federal Jovair Arantes (PTB/GO). O parlamentar está percorrendo todos os estados brasileiros em busca de apoio para sua candidatura a presidente da Câmara dos Deputados. Em sua passagem, Arantes enfatizou que, caso seja eleito, será um defensor intransigente dos deputados e não vai aceitar que nenhum parlamentar seja agredido no exercício da função.

Resgate

Ele ressaltou ainda que o novo presidente da Câmara terá um árduo trabalho para reconquistar o respeito e a confiança da população brasileira. “Vivemos hoje um desgaste que tem se acumulado desde a redemocratização do país. Para reconquistar o respeito do povo, também precisaremos demonstrar respeito. É uma via de mão dupla”, completou.

“Boas intenções”

O governador Beto Richa disse que é de praxe que os candidatos à presidência da Câmara visitem os estados em busca de apoio. “O deputado veio apresentar suas propostas, o que pretende fazer se eleito. Pude perceber suas boas intenções e também perceber o reconhecimento nacional que o Paraná está tendo por ter tido a coragem de promover o ajuste fiscal”, ressaltou Richa, que na segunda-feira, deve receber o atual presidente da Câmara e candidato à reeleição, Rodrigo Maia (DEM/RJ).

Ambulâncias

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, vai se reunir com prefeitos, gestores de saúde e entidades do setor na segunda-feira, no auditório do Museu Oscar Niemeyer. Barros fará uma apresentação sobre as realizações do ministério em 2016 e as sobre ações previstas para este ano. Também serão entregue novas ambulâncias do Samu. Na reunião, o ministro Ricardo Barros vai oficializar a posse de Alexandre Teixeira como coordenador de gestão do Ministério da Saúde para o núcleo do Estado do Paraná.

Orquestra

O Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) deve anular o edital de credenciamento para a contratação, por dispensa de licitação, de músicos interessados em prestar serviços nas apresentações da Orquestra Sinfônica do Paraná. A decisão é do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR), que já havia suspendido liminarmente o edital, em março de 2016.



Preferencial

O vereador Hélio Wirbiski (PPS) reapresentou projeto na Câmara Municipal de Curitiba que pretende transformar todos os assentos dos ônibus do transporte coletivo em preferenciais. Segundo a proposta, os assentos serão reservados a idosos, gestantes, pessoas com deficiência ou com crianças de colo. Wirbiski alega que apesar dos veículos já possuírem assentos preferenciais, o número de bancos não é suficiente para aqueles que têm direito ao uso. Além disso, afirma que eles muitas vezes são ocupados por pessoas que apresentam condições de fazer o trajeto em pé.

Desvantagem

“É de conhecimento da população que não são raros os casos em que jovens não cedem lugar para gestantes ou idosos por se acharem no direito a um assento por serem pagantes. Não se trata apenas de uma questão de direito, mas de respeito, de solidariedade ao outro que se encontra em desvantagem em relação aos que apresentam melhores condições físicas”, diz Wirbiski. De acordo com o projeto de lei, deverão ser afixados, dentro do veículo, avisos sobre a preferência em todos os assentos do ônibus.