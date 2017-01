Garçon em bar da Rua XV de Novembro: salário menor (foto: Franklin de Freitas)

A crise atingiu em cheio os setores de gastronomia e entretenimento de Curitiba no ano que passou. Segundo informações do Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares do Município de Curitiba (SindiAbrabar), a queda no faturamento das empresas provocou a extinção de praticamente um terço dos postos de trabalho em 2016, o que equivale ao fim de aproximadamente cinco mil vagas de emprego.

Fabio Aguayo, presidente da SindiAbrabar, afirma que a crise afetou todas as empresas do setor, sem distinção, prejudicando desde as grandes casas aos pequenos estabelecimentos do setor. O motivo principal, ainda segundo ele, foi a queda no poder de consumo da população. No começo do ano passado, um estudo do Instituto Data Popular já apontava que nove entre dez brasileiros reduziram os gastos devido à crise econômica.

“Um dos grandes fatores, sem dúvidas, é a crise econômica”, diz Aguayo. A primeira coisa que alguém que tem o ganho reduzido acaba fazendo é justamente cortar as coisas ditas supérfluas, e o primeiro a ser cortado é o lazer. “E nós sentimos isso, que acabou virando uma cadeia”, afirma o presidente da SindiAbrabar.

Não bastassem as demissões, também foi registrado um fenômeno bastante típico dos momentos de crise: a demissão de funcionários com vencimentos maiores para a contratação de empregados com salários mais baixos, de forma a reduzir o custo operacional dos estabelecimentos. Com isso, a média salarial dos trabalhadores da categoria acabou rebaixado, caindo quase pela metade.

“A média salarial da nossa categoria, até 2015, foi de R$ 2,5 mil, R$ 3 mil. Hoje, a média está entre R$ 1,5 mil, R$ 2 mil, e o nosso piso é de R$ 1.117. Então as empresas demitiram para contratar gente mais barata para tentar manter o custo operacional, que é alto, num patamar mais baixo”, aponta Aguayo.

Para 2017, a expectativa do setor é de um ano menos turbulento, com a economia ganhando mais fôlego e os investimentos reaparecendo com a queda dos juros e o aumento do volume de crédito disponível.

Algumas medidas que os governos municipais e estaduais estudam tomar, contudo, preocupam e podem, segundo os empresários, atravancar a recuperação do setor. Entre elas, a proposta de bares e baladas da Capital fecharem até meia-noite. “Queremos incentivo, não banimento ou restrições até autoritárias”, reclama Aguayo.

Rápida

Segurança precisa de foco

Para que o ano que se inicia seja positivo, Fabio Aguayo afirma ser necessário que o Poder Público trabalhe e muito em cima de uma questão: a segurança pública. No ano passado, o índice de furtos e roubos na cidade atingiu níveis recordes. “Estamos otimistas, mas é preciso incentivar a patrulha social, a ordem social. Temos de ter segurança para as pessoas saírem de casa, para atrair mais gente para rua. Por isso, hoje a palavra de ordem no Brasil é segurança”, aponta o presidente da SindiAbrabar.